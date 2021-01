Magic: Legends en Bêta Ouverte dès le 23 mars sur PC

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

RPG à la carte

Les amateurs du jeux de cartes Magic: The Gathering pourront s'offrir un petit moment vidéoludique grâce à Magic: Legends, qui sortira en bêta ouverte (donc accessible à tous) le 23 mars prochain sur PC.Edité par Perfect World Enterntainment et développé par Cryptic Studios, le jeu est un jeu de rôle à partir des cartes Magic.Lors de sa sortie, le jeu prévoit de proposer 175 sorts de différentes couleurs inspirés du jeu de cartes d’origine, 50 artefacts et 165 pièces d’équipement.Les joueurs pourront explorer 4 plans et 5 régions du Multivers. Et bien entendu, il s'agira toujours de créer son deck de cartes, selon celles récupérées tout au long du jeu.Le jeu, au final, est prévu sur PC, PS4 et Xbox One. Les infos, les inscriptions à la bêta, les vidéos... C'est par-là