Werewolf : The Apocalypse – Earthblood : découvrez le gameplay du jeu

Publié le Mercredi 27 janvier 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Werewolf : The Apocalypse – Earthblood met le paquet avant sa sortie avec tout un tas de nouvelles vidéos. La dernière en date est une vidéo de gameplay. Elle met l'accent sur les transformations de Cahal, le personnage principal, en loup-garou. Sous cette forme, vous aurez le choix entre du bourrinage ou de l'infiltration.Sous sa forme humaine, le héros pourra neutraliser les gardes sans les tuer et hacker les défenses ennemies...Pour rappel, Werewolf : The Apocalypse - Earthblood est un jeu de rôle développé par le studio français Cyanide et inspiré du jeu de rôle papier Loup-Garou : l'Apocalypse. Il sort 4 février prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.