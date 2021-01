Publié le Mercredi 27 janvier 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Parés ?

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sort vendredi, soit le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch, PC et PS4, mais aussi en dématérialisé sur PS5. L'histoire se passe 3 ans après les évènements du premier volet. On suit toujours Ryza, qui se dirige vers la capitale royale de Ashra-am Baird. Sur le chemin, elle va explorer diverses ruines anciennes afin de percer les mystères des légendes perdues. Ryza va devoir apprendre bon nombres de compétences afin de pouvoir continuer sa route et s'en sortir face aux multiples dangers qui la menacent.Durant son périple, elle rencontrera de futurs coéquipiers tels que Klaudia, une fille issue d'une famille marchande qui travaille à la capitale royale. Elle rencontrera aussi une mystérieuse créature, Fi, qui ne parle pas mais est très expressive en émotion.Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est le 22ème opus de la franchise.