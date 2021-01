Kaze and the Wild Masks pour le 26 mars

Publié le Mercredi 27 janvier 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ma p'tite lapine

Développé par Vox Game Studio, Kaze and the Wild Masks s'inspire des jeux de plateformes des années 90. Vous allez incarner Kaze, un lapin, dont l’ami Hogo est victime d’une malédiction qui se propage sur votre île. Pour le libérer de cette emprise maléfique, vous allez devoir affronter des légumes enragés et invoquer la puissance des masques sauvages qui vous permettront d'avoir les pouvoirs du tigre, de l'aigle, du lézard et du requin.Le jeu sera disponible sur PC, Xbox One, PS4, et Nintendo Switch, le 26 mars prochain.Le jeu proposera 30 niveaux différents, et 50 niveaux bonus.