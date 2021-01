- Smuggler Simulator : faites passer de la marchandise en douce...

Publié le Mardi 26 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Contrebande

Des militaires qui contrôlent la frontière d'un pays ambiance Amérique du Sud, avec ce qu'il faut de jungle, de pistes boueuses et de mitrailleuses... et vous, au milieu, qui tentez de faire fortune en passant de la marchandise de contrebande...A vous de trouver comment. A vous de planquer cette marchandise. A vous de tout tenter pour faire passer en loucedé ce que l'on vous a demandé de ramener...Smuggler Simulator arrive très prochainement sur PC, via Steam