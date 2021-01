- Lust from Beyond : Du sexe et de l'horreur

Publié le Mardi 26 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La vie sexuelle d'Alien

Intiialement prévu pour le 11 février, Lust from Beyond sortira finalement le 25. Le jeu est un mélange d'érotisme et d'horreur. Se déroulant dans le même univers que leur précédent jeu, Lust for Darkness (dispensable), ce nouvel opus est inspiré des travaux de Lovecraft (Chtulhu), Giger (Alien) et Beksinski (artiste surréalliste polonais).Pour se faire une petite idée du jeu, deux prologues sont disponibles via Steam ici et ici Un dev diary a été dévoilé. Le voici.