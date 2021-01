- The Medium, encore une vidéo

Publié le Lundi 25 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un jeu marrant ?

Sortie dans 3 jours pour The Medium, présenté comme un jeu d'horreur psychologique. Le 28 janvier, le jeu est attendu sur PC et Xbox Series uniquement.Un jeu qui raconte l'histoire de Marianne, capable d'évoluer sur le plan réel et sur le plan siprituel en même temps...Une nouvelle vidéo a été dévoilée.