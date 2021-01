Ubisoft sur un nouveau Star Wars Knights of the Old Republic ?

Publié le Lundi 25 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle rumeur

Un nouveau jeu vidéo Star Wars Knights of the Old Republic serait, selon les rumeurs, en développement. Et toujours selon les mêmes rumeurs, le jeu ne serait pas développé par Electronic Arts.EA serait, eux, en plein développement de Star Wars Battlefront III, à sortir dès cette année.Il n'en faut pas plus pour qu'Ubisoft, qui a annoncé récemment avoir signé un deal avec Lucasfilm Studios pour développer un nouveau jeu Star Wars, soit cité comme le nouveau développeur de ce Star Wars Knights of the Old Republic.Rumeurs, rumeurs... qui si elles s'avèrent véridiques, posent une interrogation profonde et inquiétante : Le succès de la saga KOTOR se base sur un scénario intelligent, intéressant et bien travaillé. Pas spécialement le point fort d'Ubisoft.Trois possibilités s'offrent désormais : la première, c'est une excellente surprise et un vrai renouveau de la saga. La deuxième, une déception attendue. La troisième, un jeu très drôle. Mais sans le vouloir...