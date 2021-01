- Godzilla vs Kong, le choc des Titans s'offre une bande-annonce

Publié le Lundi 25 janvier 2021 à 11:40:00 par Sylvain Morgant

Qui a la plus grosse ?

Alors qu'on est toujours coincé chez nous sans avoir le droit de mettre une oreille dehors, la Warner s'est dite que c’était le moment idéal pour lâcher la bande annonce du prochain gros Blockbuster maison.Du moins si les cinémas réouvrent un jour…Bref, Godzilla vs Kong ou le prochain film du Monsterverse (rien à voir avec les Monstroplantes), verra donc le singe géant et le lézard radioactif se mettrent joyeusement sur la tronche, en pulvérisant tout sur leur passage…Mais bien entendu, il serait trop simple que de grosses bestioles jouent à kikialapluslongue, il paraitrait que nos deux nouveaux meilleurs amis seraient manipulés par des forces obscures…Ça me rappel Batman versus Superman, ça…Sinon, on peut aussi s'interroger sur le fait que Godzilla puisse tenir debout sur un porte-avions, vu sa taille dans les précédents volets ou que Kong puisse se pencher pour regarder par-dessus bord sans retourner le bateau… Encore des monstres qui vont changer de taille à chaque plan…Bref Godzilla vs Kong devrait se mettrent sur la tronche le 17 Mars 2021.Inch Allah comme ils disent en bretagne.