- Cubox, un MMORPG façon Minecraft, Diablo et Don't Starve...

Publié le Mardi 26 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tout ça à la fois ?

Développé par le studio Rafras, Cubox est un MMORPG présenté par ses concepteurs comme une rencontre entre Diablo, Minecraft et Don't Starve...Le jeu est prévu sur PC et mobiles. Vous allez devoir, avec vos amis, construire des maisons, des châteaux, des défenses, créer un héros, créer des guildes et partir à l'aventure pour combattre des monstres mais aussi des autres joueurs...Plus de 1500 types d'objets seront disponibles. Sortie prévue dans le courant de l'année.