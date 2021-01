- Wonder Boy - Asha in Monster World pour ce printemps sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Mardi 26 janvier 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Remake

Mélange de jeu de plateformes et d'action, Wonder Boy - Asha in Monster World est le remake de Monster World IV sorti en 1994 et disponible, depuis, sur Mega Drive, PS3, Wii, Xbox 360 et PS2.Ce remake est annoncé sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Les deux dernières plateformes auront droit à une version physique, vendues en édition limlitée à 39,99 € (3500 copies sur Switch, 1700 sur PS4) ou en édition collector (2500 copies sur Switch, 1200 sur PS4) à 99,99 €. Une version Mega collector (999 copies sur Switch, 499 sur PS4) sera également proposée à 179,99 € avec une figurine.