- Olija : Fantasy 8 bits en approche

Publié le Mardi 26 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Venez vous faire harponner

On vous a déjà parlé d'Olija, un jeu d'action fantasy en 8bits, développé par Skeleton Digital. Le jeu sort dans 2 jours et s'offre, pour l'occasion, une bande-annonce de lancement.Il sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Inspiré des contes de capes et d'épées, Olija raconte l'histoire de Faraday, marin armé d'un harpon, qui échoue après un naufrage sur une île étrange et inconnue, remplie de dangers. Il va tenter de s'en échapper pour rentrer chez lui.