Main Assembly disponible en version complète

Publié le Mercredi 27 janvier 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Devenez ingénieur

Petit jeu indépendant dans lequel vous pouvez construire n'importe quel robot ou véhicule et le tester en direct. Tout est possible, du moment que vous respectez certaines lois de la physique.Ils peuvent rouler, voler... et vous pouvez même organiser, dans un mode multijoueur, des parties de combats de robots.Le jeu vient de sortir de sa phase d'accès anticipé pour offrir une version finale, vendue sur Steam pour 19,99 €.