Monster Hunter Rise (Nintendo Switch) : notre avis sur la démo

Publié le Mardi 26 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Alléchiant ?

Au rang des licences qui m'emmerdent au plus profond de mon être, Monster Hunter Rise tient une bonne place, sans doute dans le top 10, voire même dans le top 5.Des heures perdues sur ce jeu insipide ont eu raison de ma patience.Il parait que les opus plus récents sont meilleurs. Qu'il y a même de plus en plus de fans. Parmi eux, Arthur. Notre jeune et éternel stagiaire, fan de Pokémon, de Splatoon et de Monster Hunter, donc.La démo de Monster Hunter Rise l'a rendu tout chose. La preuve.