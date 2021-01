Biomutant annoncé pour le 25 mai sur PC, PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 27 janvier 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi, j'aime faire des expériences sur les animaux

Annoncé en 2017 et perdu de vue depuis, si ce n'est une petite vidéo par-ci par-là, le jeu Biomutant a pourtant contiue son petit bonhomme de chemin...THQ Nordic, l'éditeur, et Experiment 101, le développeur, annoncent même le jeu pour mai 2021. Le 25, pour être précis.Vous dirigerez des animaux anthropomorphes que vous pourrez pucer à l'aide d'implants cybernétiques, dans le but d'augmenter leur puissance. Vous pourrez même remplacer certains de leurs membres pour qu'ils soient plus forts, plus résistants, plus mortels.