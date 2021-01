(TEST) Turrican Flashback (PS4, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 27 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est dans les vieilles marmites...

Sorti au début des années 90, le premier jeu Turrican a été un vrai succès, suivi par plusieurs suites plus ou moins réussies, mais toujours aussi fun à jouer.Turrican Flashback sort sur PS4 et Nintendo Switch. Une compilation de 4 titres de la série. Avec toujours la même question : est-ce que ça a vraiment un intérêt de rejouer à ces vieilleries ?On vous répond...