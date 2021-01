- Immortals Fenyx Rising : démo gratuite et premier DLC disponibles

Publié le Vendredi 29 janvier 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Dispensable

Le passable et très oubliable Immortals Fenyx Rising s'offre une démo gratuite, disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series ou One, PC et PS4/PS5. A télécharger sur les stores respectifs.La démo se déroule dans un endroit conçu spécialement pour cette démo, inspiré de la région d'Aphrodite dans le jeu, et propose un petit panel des capacités du personnage.Un nouveau DLC est également sorti. Intitulé "Un nouveau Dieu", il offre la possibilité de participer à des épreuves proposées par les dieux olympiens, dans l'espoir de gagner sa place au panthéon.