- The King of Fighters XV : trois combattants dévoilés en vidéo

Ces coupes de cheveux...

Né dans une famille aisée composée d’un père japonais et d’une mère américaine, Benimaru Nikaido est un combattant de haut niveau. Sa silhouette élancée accentue sa force électrostatique et ses jambes ciselées, taillées par des années de shoot-boxing, lui permettent d’exécuter des coups de pied qui frappent comme l’éclair. Durant le tournoi, Kyo Kusanagi, ami et rival de Benimaru, le contraint à surveiller Shun’ei et Meitenkun.

Bien qu’il soit encore jeune, Shun’ei est un maître dans la manipulation des illusions. Après l’apparition de mystérieuses mains autour de son corps, Shun’ei est abandonné par ses parents. Le légendaire maître des arts martiaux Tung Fu Rue le prend sous son aile et lui apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Après la défaite d’un étrange être connu sous le nom de Verse, Shun’ei poursuit son entraînement afin de mieux contrôler ses pouvoirs. Il prend part au tournoi accompagné de son ami Meitenkun afin de repousser ses propres limites.

Armé de son coussin, le somnolant Meitenkun est un maître dans l’art martial secret Hyakkyokuminminken (Les Huit Extrémités du Poing Endormi). Il considère son mentor Tung Fu Rue et son meilleur ami Shun’ei comme sa famille. L’étendue de son pouvoir et de sa technique est un mystère pour tous, à tel point que beaucoup pensent que Meitenkun est l’arme secrète de Tung.

Le nouvel opus de la célèbre franchise de jeux combats, j'ai cité The King of Fighters XV, est toujours attendu pour cette année, sans plus de précision.Un personnage déjà annoncé, Benimaru, a été mis à l'honneur dans une nouvelle vidéo. On a même droit à un petit résumé de sa vie et de sa carrière...D'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que les développeurs de jeux vidéo et créateurs de personnages sont rarement coiffeurs à leurs heures perdues, ce qui nous évite quand même de croiser dans la vraie vie des gens avec de telles coupes de merde.C'est ensuite au tour de Shun'ei d'être mis à l'honneur dans une autre vidéo. Même constat sur la coiffure.Et enfin, Meitenkun est lui aussi présenté en vidéo. Même constat.