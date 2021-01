- Spirit La grande aventure de Lucky, un jeu qui sent le purin

Publié le Vendredi 29 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Y'en qui aiment l'odeur

Dreamworks et Bandai Namco sortiront cet été le jeu Spirit La grande aventure de Lucky. Un jeu basé sur le personnage à quatre pattes Spirit, le canasson, et qui sera disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.Inspiré du prochain long métrage Spirit Untamed, il s'agira d'un jeu dans un monde ouvert, dans lequel vous incarnerez Lucky et son mustang Spirit.Dans un univers Far-West, vous pourrez explorer les environs, collectionner les objets, relooker votre monture et votre personnage...Bref, on en hennit déjà d'impatience. Si, si.