Super Mario 3D World + Bowser's Fury : nos premières impressions

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mario 2 en 1

Sa femme ne supportant plus qu'il se promène en salopette dans la maison en poussant des petits cris "It's a me, Vincent !" et qu'il saute à pieds joints sur les barquettes de champignon, Vincent n'a plus le droit de s'habiller comme il veut. C'est sa douce et tendre qui choisit ses vêtements pour lui.D'ici-là à ce qu'il doive mettre des robes...Heureusement, parce que je suis bon Prince, je lui ai laissé tester Super Mario 3D World + Bowser's Fury, histoire d'assouvir ses besoins de salopette.Et en attendant le test, il nous livre une preview.