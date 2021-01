- Nouvelle bande-annonce pour Raya et le dernier dragon

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 11:30:00 par Sylvain Morgant

Sortira, sortira pas ?

Le prochain succès des studios Disney se présente un peu plus via une nouvelle bande-annonce.Raya et le dernier dragon suivra les aventures de Raya, une guerrière solitaire, qui se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d’un peuple divisé.Pour la blague, le film sortira simultanément au cinéma et sur Disney+ en Accès Premium le 5 mars aux Etats-Unis et dans les pays proposant le service... à l’exception de la France qui le sortira au cinéma le 3 mars.Ça s'appelle "l'exception culturelle". Ou "l'exception à la con". On ne sait plus trop.