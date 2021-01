- PlayStation Plus : les jeux gratuits de fÃ©vrier

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et si c'est gratuit, c'est cool

Les années se suivent et se ressemblent. Le PlayStation Plus continue d'offrir des jeux gratuits, que vous garderez à condition de les avoir sélectionnés et tant que vous resterez abonnés. Sinon, pouf, vous perdez tout. Mais vous pouvez les retrouver ensuite si vous vous réabonnez : Tadaaaam !Bref.Ce mois de février voit plusieurs jeux débarquer gratuitement dans votre abonnement : découvrir Destruction AllStars, le nouveau jeu de Lucid Games, disponible du 2 février jusqu’au 5 avril. Control : Ultimate Edition sur PS4 et PS5 ainsi que Concrete Genie du 2 février au 1er mars sont aussi de la partie.