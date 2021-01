- Fallout 76 : une nouvelle mise à jour

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On s'en fout, plus personne n'y joue

Bethesda a annoncé une nouvelle mise à jour de son jeu fiasco Fallout 76. Une mise à jour... de l'inventaire. Youhou. Au menu, augmentation de la taille de la cache de 50%, avec un maximum de plus de 500Kg. Parce que oui ! On peut porter 500Kg peinard dans la vie.Le Pip-Boy a également été mise à jour. Parce que tout le monde a besoin de temps en temps d'une petite mise à jour, question Pip. Trois nouveaux onglets ont été ajoutés au menu de l'inventaire du Pip-Boy : “Nouveau,” “Armure,” et “Vivres.”Les machines de vente d'un autre joueur apparaissent désormais sur la carte et montrent le nombre d'armes et armures.Et vous savez quoi ? C'est tellement important, cette mise à jour, que Bethesda en a même fait une vidéo.