Willy Morgan and the Curse of Bone Town annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il faut sauver le père de Willy

Développé par le petit studio indépendant imaginarylab, Willy Morgan and the Curse of Bone Town est annoncé sur Nintendo Switch pour le premier trimestre 2021. Le jeu est d'ores et déjà sorti sur PC.C'est un jeu d'aventures classique, dans la veine des point'n'click à la Lucasfilm Games.Le jeu vous met dans la peau de Willy, un jeune garçon bien décidé à découvrir les secrets qui se cachent derrière la disparition de son père.Le jeu se veut un hommage à Monkey Island, de par son ambiance et son humour.