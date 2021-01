The Elder Scrolls Online: Blackwood se dévoile

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Nouveau chapitre

Bethesda a dévoilé une nouvelle vidéo de Blackwood, le nouveau chapitre de son MMORPG The Elder Scrolls Online. Il est prévu pour le 1er juin sur PC et pour le 8 juin sur consoles.Ce nouveau chapitre proposera plus de 30 heures de scénario de quête principale et de nombreuses quêtes secondaires. Les joueurs vont partir à la découverte des plans du prince Daedra Mérunès Dagon 800 ans avant les événements de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Et ils voyageront des murailles impériales de Leyawiin, jusqu’aux marécages vaseux de Fangeombre, en passant par la région du Bois noir.A découvrir, donc, ci-dessous.