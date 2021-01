- Robin Hood Builders of Sherwood : un jeu d'aventure allÃ©chant ?

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

En tout cas, ça a l'air chouette

Mélange de jeu d'action/aventure et de construction et gestion de ville, Robin Hood Builders of Sherwood vient d'être annoncé par le studio de développement Mean Astronauts.Prévu sur PC, sur Steam , le jeu ne sortira pas avant la fin de l'année, voire l'année prochaine.La toute première vidéo est toutefois suffisamment alléchante pour qu'on vous en fasse une news. Parce que tout le monde, en plus, aime Robin des Bois, non ?