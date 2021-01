- Persona 5 Strikers dÃ©voile ses capacitÃ©s dans une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 28 janvier 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Fantômes contre fantômes

Attendu impatiemment par plusieurs membres de la rédaction, preuve que même à Gamalive, on a nos boulets, Persona 5 Strikers s'offre une nouvelle bande-annonce présentant les aptitudes des personnages en combat.Chaque personnage a bien entendu son propre style, ses propres pouvoirs, et donc ses propres coups.Le jeu est attendu pour le 23 février sur PS4, Nintendo Switch et PC.On vous rappelle, au passage, qu'un striker est un véhicule blindé. Ou nun fusil de sniper. Ou un fusil mitrailleur. Ou un groupe de musique. Ou un buteur, au foot. Certes. Ça n'a rien à voir du tout. Mais on voulait quand même vous le dire.