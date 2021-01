- The Medium est sorti sur PC et Xbox Series

Publié le Vendredi 29 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Flippant ?

The Medium est un jeu d'horreur psychologique signé Bloober Team, un studio polonais spécialisé dans les jeux de ce type. Il vient de sortir sur PC et Xbox Series.Le jeu raconte l'histoire de Marianne, une médium capable d'évoluer sur le plan réel et sur le plan siprituel en même temps... Elle va se lancer à la recherche de la vérité d'un mystère insolvable...On vous dévoile la bande-annonce de lancement :