Skatebird, toujours du skate et des plumes

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les ailes de l'enfer

Les développeurs de Glass Bottom Games ont dévoilé une nouvelle vidéo de leur prochain jeu, Skatebird. On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de skate dans lequel le skater est un oiseau. Parfaitement.Vous allez devoir choisir quelle espèce et tirer profit de ses particularités, notamment la possibilité d'agiter les ailes pour planer et ainsi faire des figures délirantes et des combos improbables.Le jeu est attendu pour cette année sur PC, via Steam