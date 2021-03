Just Die Already : incarnez un vieux

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Et envoyez tout le monde se faire foutre

Curve Digital s'est déjà fait remarquer avec son jeu Goat Simulator, dans lequel vous incarniez une chèvre. Le but ? Tout péter. Un jeu avec une physique improbable et complètement cassée. Ce sera la même chose dans leur prochaine réalisation : Just Die Already.Vous incarnez un vieux dans un monde où les gens ne font plus d'enfant et préfèrent passer tout leur temps à jouer aux jeux vidéo. Résultat, plus personne pour payer votre retraite. Et votre maison de retraite vous chasse. Résultat, vous voilà livré à vous même dans la ville. Vous allez vous venger et tout péter. Et mourir. Plein de fois.Vous pourrez même jouer avec d'autres joueurs qui incarneront eux aussi des vieux.Sortie prévue prochainement sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series et Nintendo Switch.