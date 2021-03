Wild West Dynasty : mieux que Red Dead Redemption ?

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mieux que le 1 et le 2 réunis ?

Oui, bon, le titre est putassier et racoleur. Mais avouez que c'est grâce à lui que vous avez cliqué... Enfin bref. Wild West Dynasty est un jeu signé Virtual Magic Games et édité par Toplitz Productions.Nouveau venu dans la série des Dynasty (on a déjà Medieval Dynasty ou... Lumberjack Dynasty, soit dit en passant), le jeu vous place en plein Far West.A vous de choisir votre voie. Serez-vous fermier ? Chercheur d'or ? Ou voudrez-vous mourir vite en arpentant les contrées sauvages de l'Ouest ?Le jeu est prévu sur PC, en 2022. En tout cas, ça a l'air beau.