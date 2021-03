- Xbox Game Pass : les nouveautés de mars

Publié le Mercredi 17 mars 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles offres

Outriders (disponible dès sa sortie le 1er avril)

Undertale

Yakuza 6: The Song of Life

Empire of Sin

Pillars of Eternity II: Deadfire

Octopath Traveler

Star Wars: Squadrons (consoles uniquement)

Nier: Automata (PC)

Microsoft a annoncé la disponibitlité prochaine de nouveaux titres dans son Xbox Game Pass. On vous rappelle que ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :