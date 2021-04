- Age of Empires IV, du gameplay qui déchire

Publié le Mardi 13 avril 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le plein de vidéos !

Microsoft a dévoilé du gameplay de son Age of Empires IV durant l'événement Fan Preview, qui s'est déroulé ce week-end.Le live a montré des extraits de la campagne des Normands qui suit l'histoire de Guillaume le Conquérant, mais aussi les Éléphants de Guerre du Sultanat de Delhi, le style de jeu des Mongols, les villes anglaises et l'architecture chinoise, au fil des Âges. Le jeu proposera 8 civilisations et 4 campagnes lors de sa sortie. D'autres seront ajoutées via de futurs DLC.On a de plus en plus hâte.Allez, calez-vous bien dans votre fauteuil et faites-tourner les vidéos.