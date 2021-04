Unrailed! sort en version physique sur Switch

Publié le Mardi 13 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ha ha ha, on s'en branle

Sorti fin 2019 sur PC (notre test ici ) et fin 2020 en version dématérialisée sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu Unreailed! vient de sortir sur cette dernière plateforme en version physique. Voilà voilà voilà...Ah si, ce sera une version collector éditée à seulement 3500 exemplaires et uniquement disponibles sur le site superraregames.com. Ils seront mis en vente le 15 avril à 18 heures au Royaume-Uni et 19 heures à l'étranger au prix d'environ 31,00 € (hors taxes et frais d'expédition). Comment ça, vous aussi vous n'en avez rien à branler ? Rhoooo... Oui mais bon, y'a pas beaucoup de news aujourd'hui alors on racle les fonds de tiroirs, hein.Pour rappel, dans ce jeu aux graphismes cubiques, vous devez construire des rails pour faire avancer un train et l'emmener à bon port. Tout ça en coopération locale ou en ligne à 4 joueurs. Vous allez devoir vous coordonner pour réussir à éviter tous les obstacles se dressant sur votre chemin.