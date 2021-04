- Vampire Clans : gérez votre famille de vampires !

Publié le Lundi 12 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Alors on suce ?

RockGame, un petit studio de développement indépendant, vient d'annoncer son nouveau jeu, Vampire Clan. Vous allez devoir créer et gérer votre clan de vampires.Le jeu se déroule... sous les rues de Paris. Grâce à des sorts, de l'alchimie et un gain de puissance au fil du sang humain que vous aurez ingurgité, vous allez devenir plus fort, plus puissant et ainsi affronter d'autres clans pour affirmer votre domination.A vous de voir si vous y arriverez grâce à la terreur ou à des compromis... La première bande-annonce du jeu est, en tout cas, prometteuse.