- Hot Wheels Unleashed : découvrez une nouvelle vidéo du jeu

Publié le Lundi 12 avril 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Jouons aux p'tites tutures !

Mattel et Milestone développent Hot Wheels Unleashed, un jeu de courses à base de petites voitures, qui sortira le 30 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.On s'attend comme toujours avec cette licence, à des circuits délirants, du drift, des petites voitures aux designs variés...Les développeurs nous promettent un jeu mémorable. Les six premiers véhicules ont été dévoilés dans une vidéo de gameplay : Rodger Dodger, Twin Mill, Rip Rod, Night Shifter, Dragon Blaster et Sharkruiser.