- Enlisted : Un shoot multi WW2 sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 12 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On peut jouer des nazis, dites ? On aime bien ça, nous, jouer des nazis...

On vous a déjà parlé d'Enlisted, un shooter militaire en ligne se déroulant durant la Seconde Guerre Mondiale. Il est disponible sur PC, Xbox Series et PS5.Sorti il y a quelques semaines en version "anticipée", il est désormais pleinement disponible sur les trois plateformes. Les deux campagnes « Bataille de Moscou » et « Invasion de la Normandie » sont désormais totalement accessibles.Dans ce jeu, chaque joueur possède une escouade de 9 soldats et peut passer de l'un à l'autre. 12 classes de personnages sont à choisir. Un mode où l'on incarne un seul joueur est aussi disponible.Enfin sachez que le jeu est un Free-to-play.