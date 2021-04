Say No! More, le pouvoir du NON débarque sur PC et Nintendo Switch

Publié le Lundi 12 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un non ferme mais pas définitif ?

Signé Thunderful Publishing et Studio Fizbin, le jeu Say No! More vous plonge dans un monde où tout le monde dit oui pour ne pas froisser ses congénères.Sauf vous. Vous avez acquis le pouvoir de dire non. Un non que vous pouvez utiliser pour influencer les sentiments des autres : non glacial, non chaleureux, non violent... et vous allez mettre le souk dans le monde entier...Un jeu absurde, disponible sur PC et Nintendo Switch, pour 6,99 € seulement.