(TEST) Lost Words: Beyond the Page (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Beau et poignant

Rhianna Pratchett, au fil des scenarii de jeux vidéo qu'elle a livrés (Mirror's Edge, Tomb Raider...) s'est affranchie de l'héritage de la célébrité de son père. Elle a prouvé qu'elle avait une jolie plume, dans son style à elle, et amène régulièrement un vent nouveau dans le monde du jeu vidéo.Son nouveau jeu, Lost Words Beyond the Page, renforce assurément tout le bien que l'on peut penser d'elle.C'est joli, poignant, passionnant et très accessible. Ne passez pas à côté.