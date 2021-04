- The Last Kids on Earth et le sceptre maudit pour le 4 juin

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plein de monde

On vous le rappelle : The Last Kids on Earth est une série animée sur Netflix adaptée du roman de Max Brallier. Elle sera adaptée en jeu vidéo par l'éditeur Outright Games, sous la tutelle d'Atomic Cartoons et développée par le studio Stage Clear Studios. Ajoutez Cyber Group Studios à la production et Bandai Namco à la distribution et ça en fait, du monde...Le jeu, The Last Kids on Earth et le sceptre maudit sortira le 4 juin sur PC et consoles Nintendo Switch, PS4 compatible PS5 et Xbox One compatible Xbox Series.Le jeu va proposer une histoire inédite, avec des niveaux immenses et des hordes de zombies à combattre. Il sera jouable en coop à 4, en ligne ou en local.Une nouvelle bande-annonce présente le début de l'aventure.