- Liquidation : un nouveau jeu de stratégique tactique

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Je suis un Dieu

Développé par le studio slovaque (parce que oui, ça existe) Grindstone, le jeu Liquidation est un RTS tactique prévu pour 2022 sur PC, via Steam Vous allez incarner un commandeur, sorte de divinité, et envoyer vos troupes tout péter. Le jeu se déroule à Veà, une terre ravagée par les conflits. 4 factions seront disponibles. A jouer en solo ou en multi.Chaque faction aura droit à sa campagne. Vous pourrez créer et customiser votre Divinité.