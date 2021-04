Before Your Eyes, le jeu narratif qui se joue avec les yeux, est sorti

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tout est dans le regard

Before Your Eyes est un jeu narratif qui se contrôle via le clignement des yeux. Bien entendu, une webcam est obligatoire pour y jouer.Développé par le studio indépendant GoodbyeWorld Games, le jeu raconte l'histoire d'une âme dans l'au-delà. Sur le bateau du passeur chargé de vous emmener dans l'au-delà, vous allez revivre certains passages de votre vie.Il vient de sortir sur Steam