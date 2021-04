- Overwatch : l'événement Archives 2021 est dispo

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

De nouvelles récompenses à glaner

Blizzard a annoncé le lancement de l'événement Archives 2021. En cours depuis le 6 avril, il durera jusqu'au 27. Les joueurs pourront y replonger dans les débuts d'Overwatch et en profiter pour découvrir de nouvelles missions un nouveau système de récompenses pour les défis hebdomadaires.Niveau nouveauté, il ne sera plus nécessaire de gagner 9 parties : chaque partie permettra de gagner des étoiles. 10, 20 ou 30 étoiles permettront de débloquer des objets ornementaux.Les nouveaux objets ornementaux sont : 5 modèles légendaires (Tracer cavalerie, Fatale mousquetaire, Soldat : 1776, Zarya polyanitsa, Genji bushi), 3 modèles épiques, des icônes de joueur et des tags.