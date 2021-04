- Snyder revient à ses premières amours avec Army of the Dead

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 11:20:00 par Sylvain Morgant

Ce qui se mange à Vegas reste à Vegas

Le Dieu Zack Snyder revient aux zombies après avoir montré au peuple qu'il était le seul à savoir faire des films de Super-Héros.Son prochain film, Army of the Dead, qui à l'origine était une suite de Dawn of the Dead, son tout premier film, mais semble finalement plus orienté comédie d'horreur, suivra une bande de mercenaires menée par Dave Bautista. Ils voulaient faire un cassse en plein Las Vegas. Problème : Las Vegas est devenu une zone interdite car infestée de zombies.A priori, ça va mal se passer…Le 21 mai sur Netflix