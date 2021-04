The Last Cube : casse pas la tête...

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Serez-vous assez intelligent pour le jeu ?

Signé Improx Games, un studio finlandais, The Last Cube est un jeu d'aventure et de réflexion prévu pour cette année sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4 compatibles Xbox Series et PS5.Le but du jeu est de guider un cube dans un labyrinthe rempli de casse-têtes et de pièges. Il va donc falloir faire fonctionner votre matière grise pour progresser... Peu à peu, de nouvelles mécaniques de jeu viendront s'ajouter à votre cube, dans le but de renouveler les défis.Si vous voulez essayer le jeu dès à présent, une démo est disponible sur PC, via Steam Sortie prévue cette année.