Netflix dévoile les premières images pour Jupiter's Legacy

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

Cochez les thèmes vus et revus 1000000 fois

Jupiter’s Legacy Mark Millar est une série de Comics écrits par le célèbre Mark Millar chez Image Comic.On aimerait bien vous raconter qui, quoi, comment, mais comme on ne connait pas, on se contentera juste de regarder la série. Oui, ben on ne peut pas non pus tout connaître, hein. On sait simplement qu'il s'agit de super-héros qui sont, en fait, les enfants des premiers super-héros de l'histoire de l'humanité, qui doivent désormais prendre la relève de leurs parents pour sauver le monde...Et aux vues de cette première bande-annonce, c'est encore le coup de "De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités"Bref, encore et toujours les mêmes thèmes, les mêmes pouvoirs, les mêmes scénarios... mais qui sait ? On n'est pas à l'abri d'une agréable surprise...A partir du 7 mai sur Netflix.