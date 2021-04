Lost Words: Beyond the Page vient de sortir

Publié le Mercredi 7 avril 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Et c'est chouette

Jeu narratif dont le scénario est signé Rhianna Pratchett, Lost Words : Beyond the Page est désormais disponible sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Et on vous le conseille. Le test est en cours et arrive bien vite.Edité par Modus Games et développé par Sketchbook Games, le jeu raconte l'hisrtoire d'Izzy, une jeune fille qui vit une vie fantasmée dans un monde fantasy appelé Estoria, au travers de son journal intime.Joli, tendre et accrocheur.