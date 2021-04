The Colonists : votre armée de robot débarque le 4 mai

Publié le Mercredi 7 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Wall-E ?

Disponible depuis 2018 sur PC, The Colonists sortira le 4 mai prochain sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Autrement dit, sur PS4 compatible PS5 et Xbox One compatible Xbox Series.Le jeu vous demande, à la manière d'un Settlers ou d'un Anno, de coloniser de nouvelles terres. Ce sont des petits robots qui vont s'en charger. Il vous faudra récolter des ressources, les raffiner, bâtir etc. à travers un mode campagne de 14 missions ou une partie libre dont vous pourrez ajuster les options.Le jeu a été retravaillé pour être adapté à la manette.