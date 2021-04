Xbox Game Pass : les nouveautés d'avril

Publié le Mercredi 7 avril 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Grand Theft Auto V (Cloud et Console) – 8 avril

Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Console et PC) – 8 avril

Disneyland Adventures (Cloud) – 8 avril

Rush: A Disney Pixar Adventure (Cloud) – 8 avril

NHL 21 (Console) EA Play – 12 avril

Rain on Your Parade (Cloud, Console et PC) – 15 avril

Pathway (PC) – 15 avril

Microsoft a annoncé la disponibitlité imminente de nouveaux titres dans son Xbox Game Pass. On vous en rappelle encore le fonctionnement : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :D'autre part, plus de 50 jeux dans le Cloud sont désormais compatibles avec les contrôles tactiles tels que Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Slay the Spire...