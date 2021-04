Warhammer - Age of Sigmar: Storm Ground pour le 27 mai

Publié le Mercredi 7 avril 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Une licence inépuisable

Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground sortira le 27 mai sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Les précommandes du jeu sont ouvertes.Développé par Gasket Games et édité par Focus Home Interactive, ce nouveau jeu de stratégie vous propose d'être le commandant d'une des grandes armées de Warhammer Age of Sigmar, vous pouvez y personnaliser votre armée comme vous le souhaitez pour terrasser vos ennemis dans des combats stratégiques au tour par tour. Sortir victorieux vous permet de recruter de nouvelles troupes et d'améliorer celles qui composent déjà votre armée.Une nouvelle vidéo dévoile la faction des Maggotkin de Nurgle. A prononcer très vite plusieurs fois...